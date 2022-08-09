Окупанти обстріляли Сумську область, є поранені

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"Хотіньська громада: пообіді росіяни стріляли чергами з кулеметів по нашій території. Новослобідська громада: після 15 годин було 15 прильотів із САУ. У той же час ворог відкрив вогонь і по околицям Шалигине, у однойменній громаді - 12 мінометних прильотів. Білопільська громада: тут о 16 годині росіяни відкрили мінометний вогонь, 8 прильотів. Двоє людей поранені, у лікарні. Путивльська громада: близько 17 години було 15 прильотів з міномету. Середино-Будська громада: близько 17 години були кулеметні черги, понад 30 пострілів. Майже о 21 у Миропільській громаді почалися обстріли різних районів з міномету", - написав Живицький у Telegram.

Нагадаємо

Окупанти відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.