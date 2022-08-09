Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть раненые

Цитата

"Хотинская община: после обеда россияне стреляли очередями из пулеметов по нашей территории. Новослободская община: после 15 часов было 15 прилетов из САУ. В то же время враг открыл огонь и по окрестностям Шалыгине, в одноименной общине - 12 минометских прилетов. Белопольская община: здесь в 16 часов россияне открыли минометный огонь, 8 прилетов. Двое человек ранены. В больнице. Путивльская община: около 17 часов было 15 прилетов из миномета. Средино-Будская община: около 17 часов были пулеметные очереди, более 30 выстрелов. В 21 в Миропольской общине начались обстрелы разных районов из миномета", - написал Живицкий в Telegram.

Напомним

Оккупанты открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинам. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница.