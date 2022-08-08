Окупанти обстріляли Сумську область, усього понад 130 прильотів, загинула місцева мешканка

Деталі

Сьогодні, 8 серпня, за день російські окупанти відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах.

Усього понад 130 прильотів − із ствольної та реактивної артилерії, мінометів. Загарбники також використовували стрілецьку зброю.

Цитата

"На жаль, маємо втрату. Об 11.20 був артобстріл околиць населених пунктів Шалигинської громади. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка. Вічна пам'ять...", - написав Живицький у Telegram.

Додамо

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що сьогоднішній ранок, 8 серпня, розпочався гучно у Миропільській громаді.