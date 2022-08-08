Сумщина: ранок був гучним у Миропільській громаді – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що сьогоднішній ранок розпочався гучно у Миропільській громаді. Про це повідомляє УНН із посиланням на його Telegram-канал.
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"Ранок цього дня, майже о 9 годині, почався гучно у Миропільській громаді. Подробиці згодом", – написав Живицький.
Деталі
7 серпня ввечері російські окупанти обстріляли Середино-Будську громаду – обійшлося без жертв, загорілася суха рослинність біля очисних споруд.
Нагадаємо
6 серпня у Сумській області зафіксували 200 прильотів. Рашисти обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад.