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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 40287 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 87316 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 126200 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 177599 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 174481 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 172587 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 149276 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115857 перегляди

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За 6 серпня окупанти близько 200 разів обстріляли Сумську область

За 6 серпня окупанти близько 200 разів обстріляли Сумську область

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Про це інформує УНН.

Деталі

Сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів.

Глухівська громада: близько 11-тої години був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).

Есманьська громада: з 10:40 проходив артобстріл території − 15 прильотів.

Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11-тої години росіяни били з артилерії − 38 прильотів.

Шалигінська громада: після 11-тої години був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.

Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19:00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл з САУ − 20 прильотів.

Інформація щодо руйнувань - з'ясовується. В усіх випадках обійшлося без жертв серед людей.

Нагадаємо

Над Миколаївщиною ЗСУ знищили російський безпілотник.

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