За 6 серпня окупанти близько 200 разів обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли області. Про це інформує УНН.
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Сьогодні за день росіяни обстрілювали території Есманьської, Глухівської, Буринської, Шалигінської, Білопільської, Миколаївської громад. Зафіксовано близько 200 прильотів.
Глухівська громада: близько 11-тої години був обстріл з гранатометів − 10 прильотів та зі стрілецького озброєння (декілька кулеметних черг).
Есманьська громада: з 10:40 проходив артобстріл території − 15 прильотів.
Між населеними пунктами Білопільської та Буринської громад з 11-тої години росіяни били з артилерії − 38 прильотів.
Шалигінська громада: після 11-тої години був артобстріл (40 прильотів), о 12:33 обстріл продовжився (ймовірно САУ) − 40 прильотів.
Миколаївська громада: двічі за добу росіяни обстрілювали населені пункти громади: після 19:00 − мінометний обстріл (7 прильотів), о 19:45 − артобстріл з САУ − 20 прильотів.
Інформація щодо руйнувань - з'ясовується. В усіх випадках обійшлося без жертв серед людей.
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