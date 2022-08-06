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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Над Миколаївщиною ЗСУ знищили російський безпілотник

Над Миколаївщиною ЗСУ знищили російський безпілотник

Київ • УНН

 • 165338 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Над Миколаївщиною українські військові знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє повітряне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

«6 серпня, у небі над Миколаївщиною, воїнами повітряного командування “ Південь” виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно- тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Миколаєві під ракетні удари росіян вночі потрапили сім мікрорайонів міста.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого тяжко поранені дві людини, пошкоджено житлові будівлі.

Українські Національні Новини

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