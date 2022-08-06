Над Миколаївщиною ЗСУ знищили російський безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Над Миколаївщиною українські військові знищили російський безпілотник оперативно-тактичного рівня. Про це повідомляє повітряне командування "Південь", передає УНН.
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«6 серпня, у небі над Миколаївщиною, воїнами повітряного командування “ Південь” виявлено та знищено черговий російський безпілотник оперативно- тактичного рівня», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Миколаєві під ракетні удари росіян вночі потрапили сім мікрорайонів міста.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого тяжко поранені дві людини, пошкоджено житлові будівлі.