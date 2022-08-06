Нічний ракетний удар по Миколаєву: окупанти поцілили у сім мікрорайонів

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«Сьогодні російські терористи атакували Миколаїв близько 03:30. Під ракетні удари потрапили сім мікрорайонів міста. Пошкоджені житлові будинки. В одній п’ятиповерхівці частина ракети пробила перекриття і влетіла у квартиру. Двоє осіб отримали тяжкі поранення», - повідомив Сєнкевич.

Він зазначив, що наразі обстежують пошкоджені житлові будинки.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого тяжко поранені дві людини, пошкоджено житлові будівлі.

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, 5 серпня вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. У результаті щонайменше одна людина загинула, серед 22 поранених - 13-річний підліток.