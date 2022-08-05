Обстріл Миколаєва: відомо про одну жертву, серед поранених - 13-річний підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У результаті денного обстрілу Миколаєва щонайменше одна людина загинула, серед 22 поранених - 13-річний підліток. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.
Деталі
Сєнкевич повідомив попередні наслідки сьогоднішніх обстрілів Миколаєва.
За його словами, пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу.
У 5 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.
"Станом на 19:30, відомо про 22 поранених, серед яких 13-річний підліток. Одна особа загинула", - додав міський голова.
Доповнення
Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва.
Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби.