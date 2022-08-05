Обстрел Николаева: известно об одной жертве, среди раненых - 13-летний подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В результате дневного обстрела Николаева по меньшей мере один человек погиб, среди 22 раненых – 13-летний подросток. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
Сенкевич сообщил предварительные последствия сегодняшних обстрелов Николаева.
По его словам, поврежден 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Еще в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела.
В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.
"По состоянию на 19:30, известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. Один человек погиб", - добавил городской голова.
Дополнение
Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, сегодня днем российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.
Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Имеются пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы.