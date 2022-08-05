Обстрел Николаева: известно об одной жертве, среди раненых - 13-летний подросток

Детали

Сенкевич сообщил предварительные последствия сегодняшних обстрелов Николаева.

По его словам, поврежден 21 частный дом. У 17 из них есть попадание обломков от боеприпасов в крышу, выбитые окна и изуродованный фасад. Еще в 4 частных домах произошли пожары в результате обстрела.

В 5 многоэтажках выбиты окна. Также повреждены здания двух частных предприятий.

"По состоянию на 19:30, известно о 22 раненых, среди которых 13-летний подросток. Один человек погиб", - добавил городской голова.

Дополнение

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, сегодня днем ​​российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Имеются пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы.