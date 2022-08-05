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Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася до 22 осіб

Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася до 22 осіб

Київ • УНН

 • 185455 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Кількість поранених внаслідок денного обстрілу Миколаєва збільшилася до 22 осіб. Про це у своєму Телеграм повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

“На зараз вже 22 поранених”, – написала вона.

Доповнення

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва.

Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію повідомлю вам згодом.

Попередно повідомлялося про жертви та понад 10 поранених.

Раніше

В ОК "Південь" вважають, що, імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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