Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася до 22 осіб

Цитата

“На зараз вже 22 поранених”, – написала вона.

Доповнення

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, сьогодні вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва.

Площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки, багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви. На місцях працюють рятувальні служби. Детальну інформацію повідомлю вам згодом.

Попередно повідомлялося про жертви та понад 10 поранених.

Раніше

В ОК "Південь" вважають, що, імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.