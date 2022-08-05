Обстрел Николаева: количество раненых увеличилось до 22 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Количество раненых в результате дневного обстрела Николаева увеличилось до 22 человек. Об этом в своем Телеграмме сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
Цитата
“К настоящему времени уже 22 раненых”, – написала она.
Дополнение
Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, сегодня днем российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.
Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Имеются пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы. Подробную информацию сообщу вам впоследствии.
Предварительно сообщалось о жертвах и более 10 раненых.
Ранее
В ОК "Юг" считают, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.