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14 марта, 19:57 • 98556 просмотра

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14 марта, 19:56 • 113388 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136773 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112587 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136781 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел Николаева: количество раненых увеличилось до 22 человек

Обстрел Николаева: количество раненых увеличилось до 22 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Количество раненых в результате дневного обстрела Николаева увеличилось до 22 человек. Об этом в своем Телеграмме сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

Цитата

“К настоящему времени уже 22 раненых”, – написала она.

Дополнение

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, сегодня днем ​​российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Имеются пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы. Подробную информацию сообщу вам впоследствии.

Предварительно сообщалось о жертвах и более 10 раненых.

Ранее

В ОК "Юг" считают, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.

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