Обстрел Николаева: количество раненых увеличилось до 22 человек

Цитата

“К настоящему времени уже 22 раненых”, – написала она.

Дополнение

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, сегодня днем ​​российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева.

Площадь поражения очень велика. Пострадали частные дома, многоэтажки. Имеются пожары, значительные разрушения и жертвы. На местах работают спасательные службы. Подробную информацию сообщу вам впоследствии.

Предварительно сообщалось о жертвах и более 10 раненых.

Ранее

В ОК "Юг" считают, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.