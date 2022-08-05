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Окупанти вдень обстріляли Миколаїв: є жертви і понад 10 поранених

Окупанти вдень обстріляли Миколаїв: є жертви і понад 10 поранених

Київ • УНН

 • 162589 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. У результату денного обстрілу окупантами Миколаєва відомо, що є жертви і понад 10 поранених. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Вже більше 10 (300) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00", - написав Кім.

Голова ОВА також додав, що уважно стежить за судами за коригувальниками.

Раніше

В ОК "Південь" вважають, що, імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Миколаїв буде "закрито": коли і на скільки введуть комендантську годину

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