Окупанти вдень обстріляли Миколаїв: є жертви і понад 10 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У результату денного обстрілу окупантами Миколаєва відомо, що є жертви і понад 10 поранених. Про це у Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Вже більше 10 (300) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00", - написав Кім.
Голова ОВА також додав, що уважно стежить за судами за коригувальниками.
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В ОК "Південь" вважають, що, імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.
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