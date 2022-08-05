Окупанти вдень обстріляли Миколаїв: є жертви і понад 10 поранених

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"Вже більше 10 (300) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є 200, бригади ще працюють. Уточнена інформація буде до 16:00", - написав Кім.

Голова ОВА також додав, що уважно стежить за судами за коригувальниками.

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В ОК "Південь" вважають, що, імовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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