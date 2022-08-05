Оккупанты днем обстреляли Николаев: есть жертвы и более 10 раненых

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"Уже больше 10 (300) только в одном месте после обстрела днем, есть 200, бригады еще работают. Уточненная информация будет до 16:00", - написал Ким.

Глава ОВА также добавил, что внимательно следит за судами над корректировщиками.

Ранее

В ОК "Юг" считают, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.

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