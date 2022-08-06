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Окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву, є тяжко поранені

Окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву, є тяжко поранені

Київ • УНН

 • 194485 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Російські окупанти вночі завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок чого тяжко поранені дві людини, пошкоджено житлові будівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Цитата

«Вночі, 6 серпня, близько 03:30 ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важко поранені дві людини. Також пошкоджено житлові будівлі. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється», - написав Кім у Telegram.

Деталі

Окрім того, Кім повідомив про ситуацію у Миколаївській області:

Миколаївський район

  • Вчора, 5 серпня, орієнтовно об 11:00 зафіксовані ворожі обстріли території села Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння будинку та двох господарських споруд, чисельні займання сухостою на прибудинкових територіях та парковій зоні. Постраждалих немає.
  • Також вчора, 5 серпня, внаслідок обстрілів двічі зайнялася пожежа хвойної підстилки на території Галицинівського лісового урочища.

Баштанський район

  • Вчора, 5 серпня, близько 22:30 обстрілів зазнало село Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Влучання теж були по дорогах. Також вчора були обстріли біля села Широке.
  • Вранці, 6 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Станом на зараз також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає.
  • За останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що на лінії розмежування, збільшилася. Так, вчора, 5 серпня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на відкритій території громади відбулося загоряння сухої трави, лісосмуги та пожнивних залишків. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Як повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, 5 серпня вдень російські терористи обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. У результаті щонайменше одна людина загинула, серед 22 поранених - 13-річний підліток.

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