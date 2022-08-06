Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву, есть тяжело раненые

Цитата

«Ночью, 6 августа, около 03:30 враг нанес ракетные удары по городу. В результате чего тяжело ранены два человека. Также повреждены жилые здания. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется», - написал Ким в Telegram.

Детали

Кроме того, Ким сообщил о ситуации в Николаевской области:

Николаевский район



Вчера, 5 августа, ориентировочно в 11:00 зафиксированы вражеские обстрелы территории села Новониколаевка Первомайской громады. В результате произошло возгорание дома и двух хозяйственных сооружений, многочисленные возгорания сухостоя на придомовых территориях и парковой зоне. Пострадавших нет.



Также вчера, 5 августа, в результате обстрелов дважды загорелся пожар хвойной подстилки на территории Галициновского лесного урочища.



Баштанский район



Вчера, 5 августа, около 22:30 обстрелов потерпело село Красная Долина Широковской громады. В результате чего повреждены жилые дома и сельхозпостройки в домохозяйствах. Попадания тоже были по дорогам. Также вчера были обстрелы возле села Широкое.



Утром, 6 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы вне сел Поляна, Степное, Широкое, Красная Долина. На данный момент также происходят с определенной периодичностью обстрелы в Широковской громаде. Пострадавших нет.



За последние сутки интенсивность обстрелов населенных пунктов Березнеговатской громады на линии столкновения увеличилась. Так, вчера, 5 августа, в результате попадания боеприпасов и их обломков на открытой территории громады произошло возгорание сухой травы, лесополосы и пожнивных остатков. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, 5 августа днем ​​российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. В результате, по меньшей мере, один человек погиб, среди 22 раненых - 13-летний подросток.