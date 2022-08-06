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Ночной ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в семь микрорайонов

Киев • УНН

 • 147583 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В Николаеве под ракетные удары россиян ночью попали семь микрорайонов города. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.

Цитата

«Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 03:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города. Повреждены жилые дома. В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения», - сообщил Сенкевич.

Он отметил, что сейчас обследуют поврежденные жилые дома.

Дополнение

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате тяжело ранены два человека, повреждены жилые здания.

Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, 5 августа днем ​​российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. В результате по меньшей мере один человек погиб, среди 22 раненых - 13-летний подросток.

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