Ночной ракетный удар по Николаеву: оккупанты попали в семь микрорайонов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В Николаеве под ракетные удары россиян ночью попали семь микрорайонов города. Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, передает УНН.
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«Сегодня российские террористы атаковали Николаев около 03:30. Под ракетные удары попали семь микрорайонов города. Повреждены жилые дома. В одной пятиэтажке часть ракеты пробила перекрытие и влетела в квартиру. Два человека получили тяжелые ранения», - сообщил Сенкевич.
Он отметил, что сейчас обследуют поврежденные жилые дома.
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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате тяжело ранены два человека, повреждены жилые здания.
Как сообщил городской голова Александр Сенкевич, 5 августа днем российские террористы обстреляли жилые кварталы Корабельного района Николаева. В результате по меньшей мере один человек погиб, среди 22 раненых - 13-летний подросток.