Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник

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«6 августа, в небе над Николаевщиной, воинами воздушного командования “Юг” обнаружен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

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В Николаеве под ракетные удары россиян ночью попали семь микрорайонов города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате тяжело ранены два человека, повреждены жилые здания.