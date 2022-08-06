Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Над Николаевщиной украинские военные уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает воздушное командование "Юг", передает УНН.
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«6 августа, в небе над Николаевщиной, воинами воздушного командования “Юг” обнаружен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.
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В Николаеве под ракетные удары россиян ночью попали семь микрорайонов города.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате тяжело ранены два человека, повреждены жилые здания.