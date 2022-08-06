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14 марта, 19:57 • 97406 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113093 просмотра

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14 марта, 14:57 • 136658 просмотра

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник

Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Над Николаевщиной украинские военные уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщает воздушное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

«6 августа, в небе над Николаевщиной, воинами воздушного командования “Юг” обнаружен и уничтожен очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня», - говорится в сообщении.

Дополнение

В Николаеве под ракетные удары россиян ночью попали семь микрорайонов города.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что российские оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Николаеву. В результате тяжело ранены два человека, повреждены жилые здания.

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