За 6 августа оккупанты около 200 раз обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Об этом информирует УНН.
Детали
Сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.
Глуховская община: около 11 часов был обстрел из гранатометов − 10 прилетов и из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).
Эсманьская община: с 10:40 проходил артобстрел территории −15 прилетов.
Между населенными пунктами Белопольской и Буринской общин с 11 часов россияне били из артиллерии − 38 прилетов.
Шалыгинская община: после 11 часов был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился (вероятно САУ) − 40 прилетов.
Николаевская община: дважды в сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19:00 − минометный обстрел (7 прилетов), в 19:45 − артобстрел из САУ − 20 прилетов.
Информация о разрушениях – выясняется. Во всех случаях обошлось без жертв среди людей.
Напомним
Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник.