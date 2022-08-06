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14 марта, 19:57 • 102219 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 117016 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 107376 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 138303 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 138136 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 113036 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106672 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 92938 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111436 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136851 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За 6 августа оккупанты около 200 раз обстреляли Сумскую область

За 6 августа оккупанты около 200 раз обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах области. Об этом информирует УНН.

Детали

Сегодня за день россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.

Глуховская община: около 11 часов был обстрел из гранатометов − 10 прилетов и из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).

Эсманьская община: с 10:40 проходил артобстрел территории −15 прилетов.

Между населенными пунктами Белопольской и Буринской общин с 11 часов россияне били из артиллерии − 38 прилетов.

Шалыгинская община: после 11 часов был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился (вероятно САУ) − 40 прилетов.

Николаевская община: дважды в сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19:00 − минометный обстрел (7 прилетов), в 19:45 − артобстрел из САУ − 20 прилетов.

Информация о разрушениях – выясняется. Во всех случаях обошлось без жертв среди людей.

Напомним

Над Николаевщиной ВСУ уничтожили российский беспилотник.

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