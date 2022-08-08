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14 марта, 19:57 • 100967 просмотра

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14 марта, 19:56 • 115299 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 137606 просмотра

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14 марта, 12:17 • 92737 просмотра

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14 марта, 08:24 • 136811 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сумская область: утро было громкое в Миропольской громаде – глава ОВА

Сумская область: утро было громкое в Миропольской громаде – глава ОВА

Киев • УНН

 • 93555 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодняшнее утро началось громко в Миропольской громаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Цитита

"Утро этого дня, почти в 9 часов, началось громко в Миропольской громаде. Подробности позже", – написал Живицкий.

Детали

7 августа вечером российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду – обошлось без жертв, загорелась сухая растительность возле очистных сооружений.

Напомним

6 августа в Сумской области зафиксировали 200 прилетов. Рашисты обстреливали территории Эсманской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад.

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