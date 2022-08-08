Сумская область: утро было громкое в Миропольской громаде – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодняшнее утро началось громко в Миропольской громаде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.
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"Утро этого дня, почти в 9 часов, началось громко в Миропольской громаде. Подробности позже", – написал Живицкий.
Детали
7 августа вечером российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую громаду – обошлось без жертв, загорелась сухая растительность возле очистных сооружений.
Напомним
6 августа в Сумской области зафиксировали 200 прилетов. Рашисты обстреливали территории Эсманской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад.