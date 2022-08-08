Оккупанты обстреляли Сумскую область, всего более 130 прилетов, погибла местная жительница
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Оккупанты открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинам. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
Сегодня, 8 августа, за день российские оккупанты открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинам.
Всего более 130 прилетов − из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Захватчики также использовали стрелковое оружие.
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"К сожалению, мы имеем потерю. В 11.20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинского общества. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Вечная память...", - написал Живицкий в Telegram.
Добавим
Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодняшнее утро, 8 августа, началось громко в Миропольской общине.