Оккупанты обстреляли Сумскую область, всего более 130 прилетов, погибла местная жительница

Детали

Сегодня, 8 августа, за день российские оккупанты открывали огонь по Миропольской, Середино-Будской, Хотинской, Краснопольской, Шалыгинской, Глуховской, Эсманьской и Великописаревской общинам.

Всего более 130 прилетов − из ствольной и реактивной артиллерии, минометов. Захватчики также использовали стрелковое оружие.

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"К сожалению, мы имеем потерю. В 11.20 был артобстрел окрестностей населенных пунктов Шалыгинского общества. В селе Катериновка от осколочного ранения в шею погибла местная жительница. Вечная память...", - написал Живицкий в Telegram.

Добавим

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что сегодняшнее утро, 8 августа, началось громко в Миропольской общине.