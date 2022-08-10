Армія рф зранку обстріляла Сумщину з артилерії та мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські військові сьогодні вранці обстріляли дві громади Сумської області зі стрілецької зброї, гранатомету, міномету та ствольної артилерії. Попередньо без постраждалих. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, інформує УНН.
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"Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл наших громад. По Білопільщині, протягом двох ранкових годин, відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомету та міномету. Шалигінська громада: майже о 8 ранку артобстріл із ствольної артилерії, 30 прильотів", – ідеться в повідомленні.
Доповнення
8 серпня окупанти відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева жителька.
9 серпня рашисти відкрили мінометний вогонь по Білопільській громаді – 8 прильотів, двох людей поранено.