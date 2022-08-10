Армія рф зранку обстріляла Сумщину з артилерії та мінометів

Цитата

"Ніч на 10 серпня була тихою, але майже о 7 ранку росіяни почали обстріл наших громад. По Білопільщині, протягом двох ранкових годин, відкривали вогонь з різних видів стрілецької зброї, гранатомету та міномету. Шалигінська громада: майже о 8 ранку артобстріл із ствольної артилерії, 30 прильотів", – ідеться в повідомленні.

Доповнення

8 серпня окупанти відкривали вогонь по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській, Глухівській, Есманьській та Великописарівській громадах. У селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева жителька.

9 серпня рашисти відкрили мінометний вогонь по Білопільській громаді – 8 прильотів, двох людей поранено.