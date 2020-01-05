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Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года - Bellingcat

Армия РФ нанесла не менее 149 артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года - Bellingcat

Киев  •  УНН

 • 19336 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В течение лета 2014 года российская артиллерия как минимум 149 раз обстреляла украинскую территорию. Об этом говорится в докладе журналистов-расследователей Bellingcat, передает УНН.

“Артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года.

Кроме того, удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций”, — сообщается в докладе.

Кроме того, 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу. 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.

“Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины. Недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак. Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций”, — сказано в докладе.

В Bellingcat отмечают, что артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года.

“Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях. Высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в настоящем докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа. Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины”, — резюмируют в докладе.

Как ранее сообщал УНН, Bellingcat узнал имя ключевого фигуранта дела о сбитом Boeing MH17.

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