Армія РФ завдала не менше 149 артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року - Bellingcat
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом літа 2014 року російська артилерія як мінімум 149 разів обстріляла українську територію. Про це йдеться в доповіді журналістів-розслідувачів Bellingcat, передає УНН.
"Артилерійські частини Збройних сил Російської Федерації завдали принаймні 149 окремих артилерійських ударів по Україні влітку 2014 року.
Крім того, вдалося встановити ще 130 ймовірних артилерійських позицій", - повідомляється в доповіді.
Крім того, 408 зон ураження від артвогню на території України в межах дальності російських артилерійських систем характеризуються траєкторією снарядів, що перетинає українсько-російський кордон. 127 з них знаходяться в межах 3 кілометрів від кордону.
"Судячи з загальної кількості вирв, влітку 2014 року російські військові випустили тисячі артилерійських снарядів по цілях на території України. Недолік наявних у відкритому доступі супутникових знімків і жорсткі критерії класифікації, які використовуються в звіті, означають, що ці цифри є нижня межа оцінки істинної кількості атак. Цілком ймовірно, що атак було набагато більше, ніж 149. Про це говорить і наявність ще 130 ймовірних артилерійських позицій", - сказано в доповіді.
У Bellingcat відзначають, що артилерійські удари російських Збройних сил з території Росії почалися в липні 2014 року. Їх частота і масштаб зросли в серпні і вересні 2014 року.
"Сліди артилерійських ударів через кордон можна знайти на всій прикордонній території зони конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Висока частота, широка поширеність і великий масштаб артилерійських ударів, розглянутих в цьому звіті, не дозволяють вважати їх випадковостями або діями без наказу. Таким чином, ці атаки можна вважати виключно актом військових дій Російської Федерації проти України", - резюмують в доповіді.
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