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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

Армия рф за сутки ударила по энергоинфраструктуре в 8 областях. Из-за обстрела шахты в Донецкой области есть пострадавший - Минэнерго

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 07:46  •  14629 просмотра

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Армия рф атаковала энергетические объекты в 8 областях Украины. В Донецкой области повреждена шахта, есть пострадавший. Отключения электроэнергии не планируются, но призывают экономить в пиковые часы.

российские войска за прошедшие сутки, 9 сентября, обстреляли гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. В Донецкой области из-за удара по территории одной из шахт повреждено оборудование. Одному человеку оказана медицинская помощь. Сегодня в Украине не планируется применение графиков почасовых отключений. Об этом сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Генерация и потребление

«Сегодня отключения электроэнергии не планируются. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго», - рассказали в ведомстве.

Впрочем украинцев призвали и в дальнейшем экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 17:00 до 22:00.

Последствия обстрелов рф

За минувшие сутки враг обстреливал гражданскую энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

В Днепропетровской области из-за обстрелов дважды обесточивалась подстанция, бытовые потребители и водоканал. Кроме того, также была обесточена подстанция, потребители и железная дорога (нарушений движения поездов не было). Питание восстановлено по резервной схеме.

В Сумской области в результате обстрела воздушной линии обесточивалась подстанция и бытовые потребители Харьковской области. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Полтавской области во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, при этом обесточивались потребители. Питание восстановлено.

В Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 947 абонентов в 15 населенных пунктах.

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Погодные условия

В результате прохождения грозового фронта обесточены 23 населенных пункта в Днепропетровской области и 9 населенных пунктов в Запорожской области.

Состояние сетей

Юго-восточный регион: по технологическим причинам обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание восстановлено по резервной схеме.

Западный регион: за минувшие сутки дважды выключалась воздушная линия. Она включена в работу.

Южный регион: по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы. Также в результате технологических нарушений выключалось оборудование на одной из подстанций, при этом обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено.

Центральный регион: в результате низового пожара кратковременно отключалась воздушная линия.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 545 населенных пунктов.

Чрезвычайные ситуации

Донецкая область: в результате вражеского обстрела территории одной из шахт повреждено оборудование. На момент инцидента людей в шахте не было. Одному человеку оказана медицинская помощь.

Импорт и экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.

На текущие сутки прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы максимальной мощностью в отдельные часы 1211 МВт.

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Татьяна Краевская

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