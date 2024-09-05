Минэнерго о подготовке к отопительному сезону: самая сложная ситуация в прифронтовых областях

Самая сложная ситуация при подготовке к отопительному сезону наблюдается в прифронтовых областях, поскольку там наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и объектов энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона, передает УНН.

"Самая сложная ситуация в прифронтовых областях, поскольку там наиболее интенсивные обстрелы, в том числе и объектов энергетической инфраструктуры. Чаще осуществляются поражения, обрывы на линиях. Отдельный фокус уделяем и Харьковской области, и городу Харьков. Здесь есть отдельные планы подготовки к отопительному сезону. И это как вопрос резервных типов питания для объектов критической инфраструктуры, и стабилизации работы энергосистемы в целом", - сказал Колесник, отвечая на вопрос, в каких городах самая сложная ситуация при подготовке к отопительному сезону.

Напомним

На Южноукраинской атомной электростанции была приостановлена работа насосного агрегата, который обеспечивает прокачку воды через реактор, поэтому была снижена мощность энергоблока №2 на АЭС до 66%.