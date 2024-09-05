Міненерго про підготовку до опалювального сезону: найскладніша ситуація у прифронтових областях

Найскладніша ситуація при підготовці до опалювального сезону спостерігається у прифронтових областях, оскільки там найбільш інтенсивні обстріли, в тому числі і об’єктів енергетичної інфраструктури. Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Найскладніша ситуація у прифронтових областях, оскільки там найбільш інтенсивні обстріли, зокрема і об’єктів енергетичної інфраструктури. Частіше здійснюються ураження, обриви на лініях. Окреми фокус приділяємо і Харківській області, і місту Харків. Тут є окремі плани підготовки до опалювального сезону. І це як питання резервних типів живлення для об’єктів критичної інфраструктури, і стабілізації роботи енергосистеми в цілому", - сказав Колісник, відповідаючи на питання, в яких містах найскладніша ситуація при підготовці до опалювального сезону.

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На Південноукраїнській атомній електростанції було призупинено роботу насосного агрегату, який забезпечує прокачку води через реактор, тому було знижено потужність енергоблока №2 на АЕС до 66%.