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Армія рф за добу вдарила по енергоінфраструктурі у 8 областях. Через обстріл шахти на Донеччині є постраждалий - Міненерго

Київ • УНН

 • 24899 перегляди

Армія рф атакувала енергетичні об'єкти у 8 областях України. На Донеччині пошкоджено шахту, є постраждалий. Відключення електроенергії не плануються, але закликають економити у пікові години.

російські війська минулої доби, 9 вересня, обстріляли цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. На Донеччині через удар по території однієї з шахт пошкоджено обладнання. Одній людині надано медичну допомогу. Сьогодні в Україні не планується застосування графіків погодинних відключень. Про це повідомили в Міненерго, передає УНН.

Генерація та споживання

"Сьогодні відключення електроенергії не плануються. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - розповіли у відомстві.

Втім українців закликали і надалі економно та відповідально споживати електроенергію, особливо в пікові години — з 17:00 до 22:00.

Наслідки обстрілів рф

За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У Дніпропетровській області через обстріли двічі знеструмлювалась підстанція, побутові споживачі та водоканал. Крім того, також була знеструмлена підстанція, споживачі та залізниця (порушень руху потягів не було). Живлення відновлено за резервною схемою.

У Сумській області внаслідок обстрілу повітряної лінії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі Харківської області. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Полтавській області під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались споживачі. Живлення відновлено.

У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювалось 947 абонентів у 15 населених пунктах.

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Погодні умови

Внаслідок проходження грозового фронту знеструмлено 23 населених пункти в Дніпропетровській області та 9 населених пунктів у Запорізькій області.

Стан мереж

Південно-східний регіон: з технологічних причин знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

Західний регіон: за минулу добу двічі вимикалась повітряна лінія. Її включено в роботу.

Південний регіон: з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія, що з’єднує енергосистеми України та Молдови. Також внаслідок технологічних порушень вимикалось обладнання на одній із підстанцій, при цьому знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Центральний регіон: внаслідок низової пожежі короткостроково вимикалась повітряна лінія.

Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 545 населених пунктів.

Надзвичайні ситуації

Донецька область: внаслідок ворожого обстрілу території однієї з шахт пошкоджено обладнання. На момент інциденту людей у шахті не було. Одній людині надано медичну допомогу.

Імпорт та експорт

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається.

На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1211 МВт.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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