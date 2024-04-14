Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  151671 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  150537 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  152258 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  166828 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  126296 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  137190 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161927 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139906 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134528 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117936 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  267399 просмотра
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9 апреля 2024, 13:31  •  305610 просмотра

Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли трое местных жителей, еще пять получили ранения.

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Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Совет Безопасности ООН соберется сегодня, чтобы обсудить призыв Израиля осудить нападения Ирана и объявить Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Новости Мира •   •  1947 просмотра
Сегодня Совбез ООН соберется на заседание из-за атаки Ирана на Израиль

Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Иран предупреждает о "более сильном и решительном" ответе в случае нападения Израиля после недавних иранских ударов.

Новости Мира •   •  3706 просмотра
Иран пригрозил "более сильным и решительным" ответом в случае атаки Израиля

Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

Укрпочта представила новый блок из 6 почтовых марок с изображением вооружения украинского производства - беспилотников, артиллерийских систем и бронетехники, созданный при содействии Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Общество •   •  4824 просмотра
Укрпочта представила новые марки "Оружие победы"

На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

13-14 апреля российские войска обстреляли поселок Куцуруб в Николаевской области, повредив три дома, а украинская противовоздушная оборона уничтожила управляемую ракету Х-59.

Общество •   •  5873 просмотра
На Николаевщине уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59 - ОВА

В течение суток оккупанты 319 раз ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские оккупанты 319 раз обстреляли Запорожскую область, ранив двух мирных жителей Гуляйполя.

Война •   •  7303 просмотра
В течение суток оккупанты 319 раз ударили по Запорожской области

На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов

Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов в Херсонской области, повреждены жилые кварталы, дошкольное учебное заведение, многоэтажный дом, 17 частных домов и портовая инфраструктура.

Общество •   •  9930 просмотра
На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов

Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Двое гражданских, мужчина и женщина, погибли, когда российские войска обстреляли и разрушили частный дом в селе Веселое Харьковской области.

Общество •   •  10396 просмотра
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины

Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.

Война •   •  15130 просмотра
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет

На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений, во время которых противник совершил 1 ракетный пуск, 109 авиаударов и 115 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  13807 просмотра
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб