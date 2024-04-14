Армия рф за сутки убила трех жителей Донетчины, еще пять ранила

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Донецкой области погибли трое местных жителей, еще пять получили ранения. Об этом в воскресенье сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

За 13 апреля россияне убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Нетайловом и 1 в Новоселидовке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

Дополнение

Общее количество жертв россиян с 24 февраля 2022 года составляет 1915 погибших и 4804 раненых. Данные указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов