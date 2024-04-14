На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов

В результате обстрелов за прошедшие сутки на Херсонщине ранены пять человек. Армия РФ била по жилым кварталам 18 населенных пунктов области. Повреждены дошкольное учебное заведение, многоэтажка и 17 частных домов. Также есть попадания в припортовую инфраструктуру, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Понятовку, Днепровское, Янтарное, Береговое, Казацкое, Львов, Кизомыс, Белозерку, Камышаны, Велетенское, Станислав, Инженерное, Зимовник, Осокоровку, Гавриловку, Нововоронцовку и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 17 частных домов. Были зафиксированы попадания в дошкольное учебное заведение и припортовую инфраструктуру. руководитель ОВА Александр Прокудин

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

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