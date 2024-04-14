С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
На Херсонщине 5 человек получили ранения из-за российских обстрелов
Пять человек получили ранения в результате российских обстрелов 18 населенных пунктов в Херсонской области, повреждены жилые кварталы, дошкольное учебное заведение, многоэтажный дом, 17 частных домов и портовая инфраструктура.
Два человека погибли в результате вражеского обстрела Харьковщины
Двое гражданских, мужчина и женщина, погибли, когда российские войска обстреляли и разрушили частный дом в селе Веселое Харьковской области.
Иран ночью запустил по Израилю около 300 дронов и ракет
Иран запустил около 300 беспилотников и ракет по Израилю ночью, но ЦАХАЛ утверждает, что сбил 99% целей.
На фронте произошло 76 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 76 боевых столкновений, во время которых противник совершил 1 ракетный пуск, 109 авиаударов и 115 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.
В Воздушных Силах подтвердили удар по вражескому объекту на Луганщине
Пилоты Воздушных сил Вооруженных сил Украины 13 апреля 2024 года успешно поразили вражескую цель в Луганской области, и ожидается, что таких ударов станет больше благодаря дополнительным поставкам ракет от западных партнеров.
Еще плюс 890 оккупантов и 5 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 453 650 человек личного состава и 7174 танков.
Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли 15 ударов по российским войскам, целями которых были личный состав, вооружение, пункты управления, станции беспилотников и зенитно-ракетный комплекс.
Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе
Украинская противовоздушная оборона уничтожила все 10 беспилотников-камикадзе, запущенных Россией в ночь на 14 апреля.
Сегодня Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми: ситуация в Украине в условиях войны
По разным данным, каждый пятый ребенок в мире подвергается насилию в той или иной форме. Лишь 10% случаев насилия над детьми становятся известны правоохранителям, органам опеки, и приобретают огласку. 80% случаев сексуального насилия совершают знакомые ребенка
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили
Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в Чили после бурного 9-дневного плавания со станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, преодолев более 2 000 километров через 10-метровые волны и ветер 30 м/с.