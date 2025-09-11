Армия РФ за сутки потеряла 890 человек и 49 единиц спецтехники

$41.120.13
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
10 сентября, 12:25
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
10 сентября, 10:41
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:33
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
В Польше нашли уже 16 российских дронов, один из них разбился возле военной базы
10 сентября, 19:42
На фронте с начала суток 153 боестолкновения: Россия больше всего давит на нескольких направлениях
10 сентября, 19:49
Военно-врачебная экспертиза ВСУ распространяется на другие силовые структуры - Свириденко
10 сентября, 20:09
Был против помощи Украине, призывал отдать Крым РФ и критиковал Зеленского: чем известен Чарли Кирк
10 сентября, 21:47
Агенты "АТЕШ" ударили по заводу ПВО в Туле (видео)
01:25
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
05:01
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:48
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 10:41
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка
10 сентября, 09:29
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:44
Дональд Трамп
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Государственная граница Украины
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов
10 сентября, 12:07
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion Week
9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?
8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиков
8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде
8 сентября, 06:53
MIM-104 Patriot
Твиттер
Шахед-136
Хранитель
Ракетный комплекс "Панцирь"

Армия РФ за сутки потеряла 890 человек и 49 единиц спецтехники

Киев • УНН

 • 238 просмотра

За минувшие сутки, 10 сентября, армия РФ потеряла 890 военных. Также уничтожено 22 артиллерийские системы и 4 танка врага.

Армия РФ за сутки потеряла 890 человек и 49 единиц спецтехники

За прошедшие сутки, 10 сентября, армия РФ потеряла еще по меньшей мере 890 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 22 артиллерийские системы и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1 091 890 (+890) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11176 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 23 264 (+2)
        • артиллерийских систем ‒ 32 628 (+22)
          • РСЗО ‒ 1483 (0)
            • средства ПВО ‒ 1217 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58 194 (+343)
                    • крылатые ракеты ‒ 3718 (+27)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 339 (+49)
                            • специальная техника ‒ 3964 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября, произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях. 

                              Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов
10.09.25, 11:08

                              Вита Зеленецкая

                              Украина