Армия РФ за сутки потеряла 890 человек и 49 единиц спецтехники

За прошедшие сутки, 10 сентября, армия РФ потеряла еще по меньшей мере 890 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 22 артиллерийские системы и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1 091 890 (+890) человек ликвидировано

танков ‒ 11176 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 23 264 (+2)

артиллерийских систем ‒ 32 628 (+22)

РСЗО ‒ 1483 (0)

средства ПВО ‒ 1217 (0)

самолетов ‒ 422 (0)

вертолетов ‒ 341 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58 194 (+343)

крылатые ракеты ‒ 3718 (+27)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 339 (+49)

специальная техника ‒ 3964 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября, произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях.

