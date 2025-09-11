Армия РФ за сутки потеряла 890 человек и 49 единиц спецтехники
Киев • УНН
За минувшие сутки, 10 сентября, армия РФ потеряла 890 военных. Также уничтожено 22 артиллерийские системы и 4 танка врага.
За прошедшие сутки, 10 сентября, армия РФ потеряла еще по меньшей мере 890 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 22 артиллерийские системы и 4 танка врага. Об этом информирует Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1 091 890 (+890) человек ликвидировано
- танков ‒ 11176 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 23 264 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 32 628 (+22)
- РСЗО ‒ 1483 (0)
- средства ПВО ‒ 1217 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 58 194 (+343)
- крылатые ракеты ‒ 3718 (+27)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 61 339 (+49)
- специальная техника ‒ 3964 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток, 10 сентября, произошло 153 боестолкновения, больше всего враг продолжает давить на Новопавловском и Покровском направлениях.
Новый «Рамштайн» пообещал Украине миллиарды евро и тысячи боеприпасов10.09.25, 11:08 • 3890 просмотров