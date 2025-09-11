армія рф за добу втратила 890 осіб та 49 одиниць спецтехніки
Київ • УНН
За минулу добу, 10 вересня, армія РФ втратила 890 військових. Також знищено 22 артилерійські системи та 4 танки ворога.
За минулу добу, 10 вересня армія рф втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 22 артилерійські системи та 4 танки ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1 091 890 (+890) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11176 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 23 264 (+2)
- артилерійських систем ‒ 32 628 (+22)
- РСЗВ ‒ 1483 (0)
- засоби ППО ‒ 1217 (0)
- літаків ‒ 422 (0)
- гелікоптерів ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58 194 (+343)
- крилаті ракети ‒ 3718 (+27)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 339 (+49)
- спеціальна техніка ‒ 3964 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 10 вересня відбулося 153 боєзіткнення, найбільше ворог продовжує тиснути на Новопавлівському та Покровському напрямках.
