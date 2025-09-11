армія рф за добу втратила 890 осіб та 49 одиниць спецтехніки

$41.120.13
48.290.09
ukenru
05:01 • 4702 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 25508 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 67695 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 38395 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 40387 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 39176 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71539 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 92356 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 71802 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 35629 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.5м/с
58%
756мм
Популярнi новини
Військово-лікарська експертиза ЗСУ поширюється на інші силові структури - Свириденко10 вересня, 20:09 • 6188 перегляди
Був проти допомоги Україні, закликав віддати Крим рф та критикував Зеленського: чим відомий Чарлі Кірк 10 вересня, 21:47 • 6070 перегляди
Агенти "АТЕШ" вдарили по заводу ППО у Тулі (відео)Video01:25 • 17811 перегляди
Усім педагогам щорічно виплачуватимуть винагороду за сумлінну працю - Свириденко01:44 • 4270 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля03:46 • 3842 перегляди
Публікації
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства05:01 • 4702 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 25507 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 67693 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 71539 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 52539 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Владислав Косіняк-Камиш
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 18669 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 83736 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 75892 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 71739 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 140140 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
The Guardian
Twitter
Ракетний комплекс "Панцир"
NASAMS

армія рф за добу втратила 890 осіб та 49 одиниць спецтехніки

Київ • УНН

 • 1224 перегляди

За минулу добу, 10 вересня, армія РФ втратила 890 військових. Також знищено 22 артилерійські системи та 4 танки ворога.

армія рф за добу втратила 890 осіб та 49 одиниць спецтехніки

За минулу добу, 10 вересня армія рф втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 22 артилерійські системи та 4 танки ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1 091 890 (+890) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11176 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 23 264 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 32 628 (+22)
          • РСЗВ ‒ 1483 (0)
            • засоби ППО ‒ 1217 (0)
              • літаків ‒ 422 (0)
                • гелікоптерів ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 58 194 (+343)
                    • крилаті ракети ‒ 3718 (+27)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 61 339 (+49)
                            • спеціальна техніка ‒ 3964 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Між Силами оборони України та російськими військами від початку доби, 10 вересня відбулося 153 боєзіткнення, найбільше ворог продовжує тиснути на Новопавлівському та Покровському напрямках. 

                              Новий "Рамштайн" пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів10.09.25, 11:08 • 3936 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України
                              Україна