Армия рф утром опять обстреляла Бахмут: попала в частный дом, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские военные при обстреле Донецкой области попали в частный дом в городе Бахмут. В результате вражеского удара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут претерпел разрушений частный жилой дом. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.
Детали
Около 09:32 спасатели прибыли к месту происшествия. Для проведения работ привлекалось 8 человек личного состава и 1 единица техники.
Дополнение
Российские оккупанты прошлой ночью обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово в Донецкой области.