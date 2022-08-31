Армия рф утром опять обстреляла Бахмут: попала в частный дом, есть погибшая

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"Сегодня утром в результате вражеского обстрела города Бахмут претерпел разрушений частный жилой дом. В результате проведения аварийно-спасательных и поисковых работ из-под завалов изъято тело погибшей женщины", - говорится в сообщении.



Детали



Около 09:32 спасатели прибыли к месту происшествия. Для проведения работ привлекалось 8 человек личного состава и 1 единица техники.

Дополнение

Российские оккупанты прошлой ночью обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово в Донецкой области.