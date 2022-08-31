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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Донецкая область: оккупанты ночью обстреляли четыре города, есть разрушения

Киев • УНН

 • 86964 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово в Донецкой области. О последствиях ударов в среду, 31 августа, проинформировал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Донецкая область: оккупанты ночью обстреляли четыре города, есть разрушения

Детали

По данным главы ОВА:

  • В Краматорске в результате ракетного удара повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки в центральной части города.
  • В Славянске - дома по пяти адресам.
  • В Часовом Яру под огонь попали жилищный сектор и промзона. Повреждены два многоквартирных дома.
  • В Курахово россияне попали в автостоянку — сгорели частные автомобили и муниципальная техника. Объемы нанесенного ущерба устанавливаются.

“Благодаря своевременной эвакуации сегодняшняя ночь прошла без жертв среди гражданского населения, несмотря на мощные ракетные удары и значительные разрушения. Обращаюсь к тем, кто остается на территории области: не медлите — эвакуируйтесь”, – подчеркнул Кириленко.

Дополнение

Российские оккупанты за 30 августа убили четырех мирных жителей Донецкой области, еще двоих – ранили.

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