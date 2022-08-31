Донеччина: окупанти вночі обстріляли чотири міста, є руйнування

Деталі

За даними голови ОВА:



У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки у центральній частині міста.



У Слов'янську - будинки за п'ятьма адресами.



У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.



У Кураховому росіяни поцілили в автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка. Обсяги завданої шкоди встановлюються.



“Завдяки своєчасній евакуації сьогоднішня ніч минула без жертв серед цивільного населення попри потужні ракетні удари і значні руйнування. Звертаюся до тих, хто залишається на території області: не зволікайте — евакуюйтеся”, – наголосив Кириленко.

Доповнення

Російські окупанти за 30 серпня вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще двох - поранили.