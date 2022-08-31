Донеччина: окупанти вночі обстріляли чотири міста, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти минулої ночі обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове у Донецькій області. Про наслідки ударів у середу, 31 серпня, поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки у центральній частині міста.
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- У Слов'янську - будинки за п'ятьма адресами.
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- У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки.
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- У Кураховому росіяни поцілили в автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка. Обсяги завданої шкоди встановлюються.
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“Завдяки своєчасній евакуації сьогоднішня ніч минула без жертв серед цивільного населення попри потужні ракетні удари і значні руйнування. Звертаюся до тих, хто залишається на території області: не зволікайте — евакуюйтеся”, – наголосив Кириленко.
Доповнення
Російські окупанти за 30 серпня вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще двох - поранили.