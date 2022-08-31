Донеччина: росіяни вбили ще чотирьох цивільних, поранили - двох
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські окупанти за 30 серпня вбили чотирьох мирних жителів Донецької області, ще двох - поранили, повідомив у середу, 31 серпня, голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 781 мирного жителя Донецької області, поранили ще 1986.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Раніше
Російські окупанти у ніч на 30 серпня обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки на Донеччині.