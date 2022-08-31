Донецкая область: россияне убили еще четырех гражданских, ранили - двоих

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"россия убивает гражданских! За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Клещеевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 781 мирного жителя Донецкой области, ранили еще 1986.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее

Российские оккупанты в ночь на 30 августа обстреливали Авдеевку, окрестности Торецка и Татьяновки Донецкой области.