Нічний обстріл Авдіївки та 4 ракетні удари по Луганщині: ситуація на сході

Деталі

"Вночі обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки Святогірської громади. Інформації щодо поранених не надходило", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в Донецькій області, як повідомляється, були обстріли з РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, мінометів. "Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов'янську, Бахмуті, Первомайському, Семенівці, Максимільянівці, Калиновому, Кліщіївці, Георгіївці, Нетайловому, Роздольному, Неліпівцях. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 21 приватний житловий будинок, об’єкти ПРАТ «АКХЗ», ЛЕП, пологовий будинок, теплову мережу, приміщення «Червоного Хреста», відділення «Ощадбанку», магазин", - сказано у повідомленні.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Що стосується Луганщини, то, зігдно зі зведенням з ОВА, "вночі по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завдано 4 ракетні удари, загалом - 8 ракет". "Також, 10 мінометних та шість артобстрілів обстрілів з боку росіян. У трьох випадках вони використовували установки залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Російські загарбники за 29 серпня вбили у Донецькій області ще двох цивільних осіб, чотирьох - поранили.