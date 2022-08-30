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Нічний обстріл Авдіївки та 4 ракетні удари по Луганщині: ситуація на сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські окупанти вночі обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки на Донеччині та завдали чотири ракетні удари по Луганщині, йдеться у поширеному 30 серпня зведенні з ОВА за добу, пише УНН.

Нічний обстріл Авдіївки та 4 ракетні удари по Луганщині: ситуація на сході

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"Вночі обстрілювали Авдіївку, околиці Торецька та Тетянівки Святогірської громади. Інформації щодо поранених не надходило", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу в Донецькій області, як повідомляється, були обстріли з РСЗВ «Град», «Ураган», артилерії, мінометів. "Обстріляні житлові сектори в Авдіївці, Слов'янську, Бахмуті, Первомайському, Семенівці, Максимільянівці, Калиновому, Кліщіївці, Георгіївці, Нетайловому, Роздольному, Неліпівцях. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 21 приватний житловий будинок, об’єкти ПРАТ «АКХЗ», ЛЕП, пологовий будинок, теплову мережу, приміщення «Червоного Хреста», відділення «Ощадбанку», магазин", - сказано у повідомленні.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Що стосується Луганщини, то, зігдно зі зведенням з ОВА, "вночі по позиціях українських захисників на Бахмутському напрямку завдано 4 ракетні удари, загалом - 8 ракет". "Також, 10 мінометних та шість артобстрілів обстрілів з боку росіян. У трьох випадках вони використовували установки залпового вогню", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Російські загарбники за 29 серпня вбили у Донецькій області ще двох цивільних осіб, чотирьох - поранили.

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