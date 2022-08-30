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Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних, поранили - 4

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Російські загарбники за 29 серпня вбили у Донецькій області ще двох цивільних осіб, чотирьох - поранили. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних, поранили - 4

Цитата

"За 29 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Роздольному та Північному. Ще 4 людини отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За словами голови ОВА, з 24 лютого росіяни вбили 777 мирних жителів Донеччини, поранили ще 1984.

Наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

Окупаційні війська за 28 серпня обстріляли 12 населених пунктів Донеччини – у Бахмуті ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, є жертви.

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