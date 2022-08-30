Донецкая область: россияне убили еще двух гражданских, ранили - 4

Цитата

"За 29 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Раздольном и Пивничном. Еще 4 человека получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, с 24 февраля россияне убили 777 мирных жителей Донецкой области, ранили еще 1984.

Сейчас неизвестно количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Оккупационные войска за 28 августа обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области – в Бахмуте враг попал у остановки общественного транспорта, есть жертвы.