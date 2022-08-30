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Ночной обстрел Авдеевки и 4 ракетных удара по Луганской области: ситуация на востоке

Киев • УНН

 • 137175 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Российские оккупанты ночью обстреливали Авдеевку, окрестности Торецка и Татьяновки в Донецкой области и нанесли четыре ракетных удара по Луганской области, говорится в распространенной 30 августа сводке из ОВА за сутки, пишет УНН.

Ночной обстрел Авдеевки и 4 ракетных удара по Луганской области: ситуация на востоке

Детали

"Ночью обстреливали Авдеевку, окрестности Торецка и Татьяновки Святогорской громадны. Информация о раненых не поступала", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Донецкой области, как сообщается, были обстрелы из РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, минометов. "Обстреляны жилищные сектора в Авдеевке, Славянске, Бахмуте, Первомайском, Семеновке, Максимилианивке, Калиновом, Клещиевке, Георгиевке, Нетайловом, Раздольном, Нелиповцах. Повреждены 2 многоэтажки, 21 частный жилой дом, объекты ЧАО «АКХЗ», ЛЭП, роддом, тепловую сеть, помещение «Красного Креста», отделение «Ощадбанка», магазин", - сказано в сообщении.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Что касается Луганской области, то, согласно со сводкой из ОВА, "ночью по позициям украинских защитников на Бахмутском направлении нанесены 4 ракетных удара, всего - 8 ракет". "Также 10 минометных и шесть артобстрелов обстрелов со стороны россиян. В трех случаях они использовали установки залпового огня", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские захватчики за 29 августа убили в Донецкой области еще двух гражданских лиц, четырех – ранили.

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