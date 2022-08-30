Ночной обстрел Авдеевки и 4 ракетных удара по Луганской области: ситуация на востоке

Детали

"Ночью обстреливали Авдеевку, окрестности Торецка и Татьяновки Святогорской громадны. Информация о раненых не поступала", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Донецкой области, как сообщается, были обстрелы из РСЗО «Град», «Ураган», артиллерии, минометов. "Обстреляны жилищные сектора в Авдеевке, Славянске, Бахмуте, Первомайском, Семеновке, Максимилианивке, Калиновом, Клещиевке, Георгиевке, Нетайловом, Раздольном, Нелиповцах. Повреждены 2 многоэтажки, 21 частный жилой дом, объекты ЧАО «АКХЗ», ЛЭП, роддом, тепловую сеть, помещение «Красного Креста», отделение «Ощадбанка», магазин", - сказано в сообщении.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Что касается Луганской области, то, согласно со сводкой из ОВА, "ночью по позициям украинских защитников на Бахмутском направлении нанесены 4 ракетных удара, всего - 8 ракет". "Также 10 минометных и шесть артобстрелов обстрелов со стороны россиян. В трех случаях они использовали установки залпового огня", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские захватчики за 29 августа убили в Донецкой области еще двух гражданских лиц, четырех – ранили.