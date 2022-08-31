Армія рф вранці знову обстріляла Бахмут: влучила у приватний будинок, є загибла

Цитата



«Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок. В результаті проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки», - ідеться у повідомленні.



Деталі



Близько 09:32 рятувальники прибули до місця подій. Для проведення робіт залучалося 8 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

Доповнення

Російські окупанти минулої ночі обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове у Донецькій області.