Армія рф вранці знову обстріляла Бахмут: влучила у приватний будинок, є загибла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські військові під час обстрілу Донецької області влучили у приватний будинок у місті Бахмут. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, інформує УНН.
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«Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок. В результаті проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Близько 09:32 рятувальники прибули до місця подій. Для проведення робіт залучалося 8 осіб особового складу та 1 одиниця техніки.
Доповнення
Російські окупанти минулої ночі обстріляли Краматорськ, Слов'янськ, Часів Яр та Курахове у Донецькій області.