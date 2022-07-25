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Армия рф ведет обстрелы из спальных районов Энергодара - мэр

Армия рф ведет обстрелы из спальных районов Энергодара - мэр

Киев • УНН

 • 107639 просмотра

КИЕВ, 25 июля. УНН. Российские оккупационные войска продолжают обстрелы из временно захваченного Энергодара на Запорожье. Также фиксируется движение российской военной техники. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«Сегодня ночью в разных микрорайонах Энергодара был слышен мощный грохот от перемещения тяжелой техники и громкие залпы от запуска ракет. Оккупанты снова обстреливали из РСЗО населенные пункты на противоположном берегу водохранилища. И на этот раз они уже даже не предпринимали попыток скрыть свои преступления против человечества от местного населения», – говорится в сообщении мэра Энергодара.

Детали

Орлов отметил, что ранее оккупанты сокрушительное ракетное оружие размещали преимущественно в пригороде, в селах и на площадке ЗАЭС, и уже оттуда вели обстрелы Никополя и Марганца, но сейчас захватчики стреляют "прямо посреди улиц, из спальных районов Энергодара".

Дополнение 

Главное управление разведки призвало жителей Энергодара и близлежащих территорий сообщить координатам пребывания оккупационных войск и расположению оккупационных складов.

Враг ночью с РСЗО, размещенных в Энергодаре, обстрелял Мировскую громаду в Никопольском районе. Зафиксировано около 20 выстрелов. Прилет случился в частный сектор. Пострадал ребенок 2011 года рождения. Ее жизни ничего не угрожает. Девочка получила легкое поражение ноги, родители от госпитализации отказались.

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