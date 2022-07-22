Окупанти вночі обстріляли 3 райони Дніпропетровської області: є сильні руйнації та жертви

Деталі

По Нікополю окупанти гатили двічі із РСЗВ. По мирному місту вночі здійснили близько 85 пострілів.

Окупанти вдарили по житловому сектору: одна жінка загинула, один чоловік дістав ушкодження. Внаслідок обстрілу загорілися дві автівки та господарча споруда, наразі вогонь ліквідовано. Всього ж внаслідок обстрілів пошкоджено одинадцять приватних будинків, декілька гаражів, газопроводи низького тиску та водопроводи.

Криворізький район, Апостолове: там випустили сім ракет по будівлям міських ліцеїв. Є масштабні руйнування. Інформація щодо постраждалих уточнюється, наразі рятувальники розбирають завали.

Окрім цього, пошкоджено багатоквартирний двоповерховий житловий будинок. Вибуховою хвилею там вибило вікна. Одна жінка дістала осколкові ушкодження, нині вона в лікарні.

Вдарили і по Синельниківському району, Покровська громада. Є руйнування складів, у двох селах через обстріл відсутнє електропостачання.

Нагадаємо

ЗСУ знищили 4 склади з боєприпасами окупантів та 5 опорних пунктів окупантів.