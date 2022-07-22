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Оккупанты ночью обстреляли 3 района Днепропетровской области: есть сильные разрушения и жертвы

Киев • УНН

 • 158194 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава Днепропетровской облрады Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В результате обстрелов погиб один человек, ранены - двое, передает УНН.

Детали

По Никополю оккупанты били дважды из РСЗО. По мирному городу ночью произвели около 85 выстрелов.

Оккупанты ударили по жилому сектору: одна женщина погибла, один мужчина получил повреждение. В результате обстрела загорелись два автомобиля и хозяйственное сооружение, пока огонь ликвидирован. Всего же в результате обстрелов повреждено одиннадцать частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы.

Криворожский район, Апостолово: там выпустили семь ракет по зданиям городских лицеев. Есть масштабные разрушения. Информация о пострадавших уточняется, пока спасатели разбирают завалы.

Кроме этого, поврежден многоквартирный двухэтажный жилой дом. Взрывной волной там выбило окна. Одна женщина получила осколочные повреждения, сейчас она находится в больнице.

Ударили и по Синельниковскому району, Покровская община. Есть разрушение складов, в двух селах из-за обстрела отсутствует электроснабжение.

Напомним

ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов.

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