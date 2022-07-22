Оккупанты ночью обстреляли 3 района Днепропетровской области: есть сильные разрушения и жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Глава Днепропетровской облрады Николай Лукашук сообщил, что оккупанты ночью обстреляли Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы. В результате обстрелов погиб один человек, ранены - двое, передает УНН.
Детали
По Никополю оккупанты били дважды из РСЗО. По мирному городу ночью произвели около 85 выстрелов.
Оккупанты ударили по жилому сектору: одна женщина погибла, один мужчина получил повреждение. В результате обстрела загорелись два автомобиля и хозяйственное сооружение, пока огонь ликвидирован. Всего же в результате обстрелов повреждено одиннадцать частных домов, несколько гаражей, газопроводы низкого давления и водопроводы.
Криворожский район, Апостолово: там выпустили семь ракет по зданиям городских лицеев. Есть масштабные разрушения. Информация о пострадавших уточняется, пока спасатели разбирают завалы.
Кроме этого, поврежден многоквартирный двухэтажный жилой дом. Взрывной волной там выбило окна. Одна женщина получила осколочные повреждения, сейчас она находится в больнице.
Ударили и по Синельниковскому району, Покровская община. Есть разрушение складов, в двух селах из-за обстрела отсутствует электроснабжение.
Напомним
ВСУ уничтожили 4 склада с боеприпасами оккупантов и 5 опорных пунктов оккупантов.