ГУР закликало жителів Енергодара надати адреси та координати окупантів в місті

Деталі

Українців просять повідомити:

— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),

— осіб, які “співчувають” окупантам, та інших прибічників окупаційної влади.

Цитата

“Особливу увагу просимо звернути на працівників “Росатому”, інших присланих з рф службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу.