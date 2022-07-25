ГУР закликало жителів Енергодара надати адреси та координати окупантів в місті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Головне управління розвідки закликало жителів Енергодара та прилеглих територій повідомити координати перебування окупаційних військ, та розташування окупаційних складів. Про це інформує ГУР МОУ, пише УНН.
Деталі
Українців просять повідомити:
— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
— осіб, які “співчувають” окупантам, та інших прибічників окупаційної влади.
Цитата
“Особливу увагу просимо звернути на працівників “Росатому”, інших присланих з рф службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
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