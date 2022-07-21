Коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу: затримано агента фсб

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"Служба безпеки посилила контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня і в ході оперативного відпрацювання затримала агента фсб. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні", - ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

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"Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Також агент переправляв агресорам матеріали прихованої фото- і відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів", - зазначається в повідомленні.

В СБУ повідомляють, що отриману інформацію ворог використовував для проведення масованих обстрілів.

"Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня",- інформує СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На цих ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, здійснену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

СБУ затримала двох коригувальників вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому.