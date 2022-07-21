Коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу: затримано агента фсб

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 42361 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 76093 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 85235 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 95192 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 92538 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 84923 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 90282 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 235947 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150388 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172750 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 57348 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 92841 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119258 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 113360 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73406 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 45647 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 235960 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 508685 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 457439 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 662693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 20105 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 35497 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 73406 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 119258 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 116970 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу: затримано агента фсб

Коригував ракетні удари по аеропорту Кривого Рогу: затримано агента фсб

Київ • УНН

 • 157055 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Служба безпеки України затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

Цитата

"Служба безпеки посилила контрдиверсійні заходи у прифронтових районах півдня і в ході оперативного відпрацювання затримала агента фсб. Ним виявився посадовець одного з найпотужніших промислових гігантів регіону. З початку повномасштабної агресії рф чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, зловмисник фіксував геолокації об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В аеропорт під Кривим Рогом вдарили дві ракети рф

"Зібрану розвідінформацію передавав окупантам через закриті канали зв’язку. У своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Також агент переправляв агресорам матеріали прихованої фото- і відеозйомки розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів", - зазначається в повідомленні.

В СБУ повідомляють, що отриману інформацію ворог використовував для проведення масованих обстрілів.

"Серед інших фактів перевіряється причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня",- інформує СБУ.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб як активний користувач анонімних телеграм-каналів і заборонених в Україні соцмереж. На цих ресурсах він публічно закликав підтримати загарбників і виправдовував їхні злочини.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили засоби зв’язку, які він використовував для комунікації зі своїм російським куратором. У переписці присутні факти одержання агентурних завдань та звіти про їх виконання.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, здійснену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

СБУ затримала двох коригувальників вогню по бронетанковим підприємствам Укроборонпрому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33