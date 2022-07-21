Корректировал ракетные удары по аэропорту Кривого Рога: задержан агент фсб

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"Служба безопасности усилила контрдиверсионные меры в прифронтовых районах юга и в ходе оперативной отработки задержала агента фсб. Им оказался чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов региона. С начала полномасштабной агрессии рф мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, злоумышленник фиксировал геолокации объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых – международный аэропорт "Кривой Рог".

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"Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи. В своем "докладе" отражал координаты на электронных картах с привязкой к местности и детальным описанием зданий и прилегающей территории. Также агент переправлял агрессорам материалы скрытой фото- и видеосъемки расположения и внешнего вида этих объектов", - отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что полученную информацию враг использовал для проведения массированных обстрелов.

"Среди других фактов проверяется причастность фигуранта к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту, который состоялся 10 марта", - информирует СБУ.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения российских спецслужб как активный пользователь анонимных Телеграм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. На этих ресурсах он публично призывал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

Во время обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке находятся факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении.

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ задержала двух корректировщиков огня по бронетанковым предприятиям Укроборонпрома.