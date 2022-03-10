В аеропорт під Кривим Рогом вдарили дві ракети РФ

Цитата

“Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозуватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - написав Вілкул.

Доповнення

Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами аеропорту у Вінниці загинула щонайменше одна людина.