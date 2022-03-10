В аеропорт під Кривим Рогом вдарили дві ракети РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. У Криворізькому районі на Дніпропетровщині дві ракети окупанта вдарили по аеропорту Лозуватка. Постраждалих немає. Про це повідомив голова ради оборони міста – начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“Щойно два прильоти ракет по аеропорту в Лозуватці. Вирви до п'яти метрів. Люди не постраждали", - написав Вілкул.
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Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами аеропорту у Вінниці загинула щонайменше одна людина.