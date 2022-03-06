Обстрел оккупантами аэропорта в Виннице: есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами аэропорта в Виннице погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
"6 марта около 13:35 вблизи с. Гавришовка Винницкого района в результате ракетного обстрела возник пожар склада с ГСМ на площади около 1 тыс. м кв. и частично разрушено админздание", — говорится в сообщении.
По состоянию на 14:35 из-под завалов достали 4 человека, из них 1 человек погиб.
Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 111 человек и 21 единица техники.
Напомним
Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен местный аэропорт.