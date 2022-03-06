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15 марта, 19:03 • 73531 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117227 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111253 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105926 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91040 просмотра

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15 марта, 11:23 • 90954 просмотра

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Обстрел оккупантами аэропорта в Виннице: есть погибший

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В результате ракетного обстрела российскими оккупантами аэропорта в Виннице погиб по меньшей мере один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

"6 марта около 13:35 вблизи с. Гавришовка Винницкого района в результате ракетного обстрела возник пожар склада с ГСМ на площади около 1 тыс. м кв. и частично разрушено админздание", — говорится в сообщении.

По состоянию на 14:35 из-под завалов достали 4 человека, из них 1 человек погиб.

Работы продолжаются. От ГСЧС привлечено 111 человек и 21 единица техники.

Напомним

Российские оккупанты совершили восемь ракетных обстрелов по Виннице, в результате чего был разрушен местный аэропорт.

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