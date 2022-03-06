Обстріл окупантами аеропорту у Вінниці: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами аеропорту у Вінниці загинула щонайменше одна людина. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
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"6 березня близько 13:35 поблизу с. Гавришівка Вінницького району внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа складу з ПММ на площі близько 1 тис. м кв. та частково зруйнована адмінбудівля", — ідеться у повідомленні.
Станом на 14:35 з-під завалів дістали 4 особи, з них 1 особа загинула.
Роботи тривають. Від ДСНС залучено 111 осіб та 21 одиниця техніки.
Нагадаємо
Російські окупанти здійснили вісім ракетних обстрілів по Вінниці, внаслідок чого було зруйновано місцевий аеропорт.